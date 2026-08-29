Мареска: "Шерки провел совершенный матч"

Главный тренер "Манчестер Сити" Энцо Мареска похвалил своего плеймейкера Райана Шерки после победы над "Кристал Пэлас".

Отметившись двумя результативными передачами после своего появления на замену против "Борнмута" в прошлый уикенд, против "Пэлас" накануне Шерки уже вышел в стартовом составе "Сити".



На "Селхерст Парк" Шерки отметился дублем, благодаря чему "Сити" одержал победу 1:4, однако 23-летний француз порадовал Мареску не только своими голами.



"На мой взгляд, он сыграл хорошо, и дело не только в двух голах, но и в том, как он трудился без мяча".



"Когда "Пэлас" владел мячом, он закрывал Адама Уортона, и я думаю, он провел совершенный матч с мячом из мяча".



"Наверное, в первом тайме он не сыграл на своем уровне. Но мы были довольны его игрой без мяча. Во втором тайме он забил дважды и теперь, конечно, чувствует себя гораздо счастливее".



"Прежде всего он любит футбол. Благодаря этому мне проще работать с ним".



"Таков Райан. Мы знаем, насколько он хорош. Мы знаем, каким мастерством он обладает".



"В данный момент он помогает команде своими показателями голов и результативных передач, и нет сомнений, что в будущем он будет помогать еще больше", — цитирует Мареску официальный веб-сайт "Сити".