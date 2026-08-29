2-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей субботы

В субботу, 29 августа, четырьмя поединками продолжится 2-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

ЛИВЕРПУЛЬ — НОТТИНГЕМ ФОРЕСТ 14:30 Онлайн-трансляция Прогноз



"Ливерпуль" выигрывал свой первый домашний матч Премьер-Лиги в 12 из 13 предыдущих сезонов (1 ничья). "Ноттингем Форест" забивал в каждом из 10 последних выездных поединков английского первенства, и это самая длинная серия в дивизионе из непрервавшихся. "Красные" потерпели два поражения в двух последних домашних встречах с "лесниками" в чемпионате — больше, чем в 30 предыдущих (24 победы, 5 ничьих, 1 поражение).



В лазарете "Ливерпуля" остаются защитники Джованни Леони, Конор Брэдли и Джо Гомес, а также нападающий Уго Экитике.



"Форест" будет лишен Николо Савоны и Райана Йетса. Неко Уильямс и Морган Гиббс-Уайт под вопросом.



БОРНМУТ — ЭВЕРТОН 17:00



Поражение 2:1 от "Манчестер Сити" в первом туре прервало 18-матчевую беспроигрышную серию "Борнмута" в Премьер-Лиге. "Эвертон" проигрывал свой первый выездной поединок в каждом из четырех предыдущих сезонов английского первенства, причем в трех из них даже не забивал. "Ириски" одержали лишь одну победу в девяти выездах к "вишенкам" в рамках Премьер-Лиги (2 ничьи, 6 поражений).



Ожидается, что Джордже Петрович останется на воротах "Борнмута", несмотря на приход Микеле Ди Грегорио. Велько Милосавлевич, Хулиан Араухо, Амин Адли и Эли Жуниор Крупи команде не помогут из-за травм.



Несколько недель с мышечным растяжением пропустит полузащитник "Эвертона" Тим Айрогбунам. Также лечится Кристиан Нергор, а Хейден Хакни под вопросом.



КОВЕНТРИ — ХАЛЛ 17:00



"Ковентри" был лучшей домашней командой в прошлом сезоне Чемпионшипа, набрав 55 очков в 23 матчах (17 побед, 4 ничьи, 2 поражения). В поединке первого тура против "Манчестер Юнайтед" 93.1% из xG "Халла" пришлось на стандартные положения. "Небесно-голубые" выиграли только одну из девяти последних встреч с "тиграми" в Чемпионате (5 ничьих, 3 поражения), а обе их встречи прошлого сезона Чемпионшипа завершились со счетом 0:0.



"Ковентри" вынужден обходиться без травмированного нападающего Хаджи Райта. Итан Пиннок, Сидики Шериф и Тайво Авоньи значатся среди новичков, ожидающих своего шанса.



"Халл" лишен целого рода игроков, но Нобель Менди Семи Аджайи, Райан Джайлс и капитан Льюи Койл могут поправиться к субботе.



ТОТТЕНХЭМ — НЬЮКАСЛ 19:30 Онлайн-трансляция Прогноз



"Тоттенхэм" выигрывал свой первый домашний матч Премьер-Лиги в каждом из пяти предыдущих сезонов, суммарно забив 14 голов и пропустив только один. Со старта прошлой кампании "Ньюкасл" недосчитался наибольшего в дивизионе количества очков в поединках, в которых вел в счете (29). В каждой из 62 встреч "шпор" и "сорок" в Премьер-Лиге забивался минимум один гол.



"Тоттенхэм" может задействовать своих новичков Савиньо и Омара Мармуша. Сандро Тонали готов выйти против своего бывшего клуба. Джеймс Мэддисон, Хави Симонс, Деян Кулусевски и Вильсон Одобер травмированы. После семи месяцев отсутствия в заявку может попасть Мохаммед Кудус.



Нападающий "Ньюкасла" Уильям Осула пока не залечил свою стопу, и компанию ему в лазарете составят Дэн Берн, Тино Ливраменто и Жоэлинтон. Базумана Туре должен быть в порядке. Нико Гонсалес готов к дебюту.