"Астон Вилла" купила Джексона у "Челси"

Николас Джексон и Унаи Эмери "Астон Вилла" подтвердила приобретение нападающего "Челси" Николаса Джексона за 65 миллионов фунтов, включая 17.5 млн. фунтов в виде бонусов.

Джексон заключил с "Виллой" пятилетний контракт с опцией продления на 12 месяцев, воссоединившись в Бирмингеме со своим тренером по "Вильярреалу" в лице Унаи Эмери.

Как раз у "Вильярреала" Джексон и был приобретен "Челси" за 32 млн. фунтов летом 2023. В двух своих первых сезонах на "Стэмфорд Бридж" Николас забил 30 голов в 81 матче, выиграв с "синими" Лигу Конференций и клубный Чемпионат Мира.

На прошлый сезон Джексон отправился в аренду в "Баварию", где, исполняя роль дублера Харри Кейна, забил 11 голов с учетом всех соревнований.

"Вилла" успела оформить трансфер Джексона вовремя, чтобы 25-летний сенегалец дебютировал за клуб уже против "Арсенала" в ближайший понедельник.

В "Вилле" Джексону предстоит заменить Олли Уоткинса, который уже улетел в Саудовскую Аравию для прохождения медобследования в "Аль-Хиляле".

Николас Джексон





Метки Астон Вилла, Джексон, трансферы, Челси

Автор mihajlo   

Дата 28.08.2026 22:00

Количество просмотров Просмотров: 500


Поиск: