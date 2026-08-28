"Астон Вилла" купила Джексона у "Челси"

"Астон Вилла" подтвердила приобретение нападающего "Челси" Николаса Джексона за 65 миллионов фунтов, включая 17.5 млн. фунтов в виде бонусов.

Джексон заключил с "Виллой" пятилетний контракт с опцией продления на 12 месяцев, воссоединившись в Бирмингеме со своим тренером по "Вильярреалу" в лице Унаи Эмери.



Как раз у "Вильярреала" Джексон и был приобретен "Челси" за 32 млн. фунтов летом 2023. В двух своих первых сезонах на "Стэмфорд Бридж" Николас забил 30 голов в 81 матче, выиграв с "синими" Лигу Конференций и клубный Чемпионат Мира.



На прошлый сезон Джексон отправился в аренду в "Баварию", где, исполняя роль дублера Харри Кейна, забил 11 голов с учетом всех соревнований.



"Вилла" успела оформить трансфер Джексона вовремя, чтобы 25-летний сенегалец дебютировал за клуб уже против "Арсенала" в ближайший понедельник.



В "Вилле" Джексону предстоит заменить Олли Уоткинса, который уже улетел в Саудовскую Аравию для прохождения медобследования в "Аль-Хиляле".



