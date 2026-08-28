"Валенсия" заинтересована в Харви Эллиотте

Испанская "Валенсия" изучает возможность приглашения полузащитника "Ливерпуля" Хави Эллиотта.

В данный момент Эллиотт думает о том, как ему перезагрузить свою карьеру после неудачного сезона аренды в "Астон Вилле", которая перестала использовать Харви в своих матчах, чтобы не выкупать его у "Ливерпуля".



Ранее днем сообщалось об интересе к Эллиотту со стороны "Наполи" и "Лацио", а сейчас Sky Sports утверждает, что 23-летний англичанин оказался на радаре у "Валенсии".



Новый главный тренер "Ливерпуля" Андони Ираола дал понять всем игрокам, что каждый начинает с чистого листа, однако на матч первого тура Премьер-Лиги против "Ньюкасла" Эллиотт даже не попал в заявку.



Если верить журналисту Фабрицио Романо, Эллиот уже дал свое согласие на переход в "Валенсию", которой теперь нужно договориться с "Ливерпулем".