"Валенсия" заинтересована в Харви Эллиотте
Испанская "Валенсия" изучает возможность приглашения полузащитника "Ливерпуля" Хави Эллиотта.
В данный момент Эллиотт думает о том, как ему перезагрузить свою карьеру после неудачного сезона аренды в "Астон Вилле", которая перестала использовать Харви в своих матчах, чтобы не выкупать его у "Ливерпуля".
Ранее днем сообщалось об интересе к Эллиотту со стороны "Наполи" и "Лацио", а сейчас Sky Sports утверждает, что 23-летний англичанин оказался на радаре у "Валенсии".
Новый главный тренер "Ливерпуля" Андони Ираола дал понять всем игрокам, что каждый начинает с чистого листа, однако на матч первого тура Премьер-Лиги против "Ньюкасла" Эллиотт даже не попал в заявку.
Если верить журналисту Фабрицио Романо, Эллиот уже дал свое согласие на переход в "Валенсию", которой теперь нужно договориться с "Ливерпулем".
28.08.2026 21:00
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