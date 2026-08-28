Переход Ордоньеса в "Пэлас" оказался под угрозой срыва

Переход защитника бельгийского "Брюгге" Хоэля Ордоньеса в "Кристал Пэлас" находится под угрозой срыва.

Ранее на этой неделе стало известно, что "Пэлас" удалось увести Ордоньеса из под носа у "Астон Виллы", которая рассматривала Хоэля в качестве замены для Эзри Конса.



Согласовав аренду Ордоньеса до конца сезона с последующим выкупом за 24 миллиона фунтов, теперь "Пэлас" может отказаться от сделки, потому что во время медобследования у 22-летнего игрока сборной Эквадора были обнаружены определенные проблемы.



В данный момент Ордоньес восстанавливается после перелома плюсневой кости стопы, о чем "Пэлас" было прекрасно известно, однако состояние Хоэля оказалось гораздо хуже, нежели предполагалось, уточняет BBC.