"Астон Вилла" договорилась о покупке Мбайе

Ибраим Мбайе "Астон Вилла" договорилась о приобретении вингера французского ПСЖ Ибраима Мбайе.

На протяжении последних недель Мбайе в первую очередь сватали в "Ливерпуль", однако "Вилле", в отличие от своего конкурента по Премьер-Лиге, удалось договориться с ПСЖ.

Ключом к достижению компромисса двумя клубами стали хорошие отношения президента "Виллы" Нассефа Савириса и главы ПСЖ Нассера Аль-Хелаифи.

Как сообщает The Athletic, стоимость сделки по 18-летнему Мбайе, который на международном уровне представляет Сенегал, составит 55 миллионов евро (47 млн. фунтов).

Мбайе сыграл 42 матча за ПСЖ после своего дебюта в августе 2024. В прошлом сезоне Ибраим принял участие в 31 поединке, забив три гола и отдав две результативные передачи.





Метки Астон Вилла, Мбайе, ПСЖ

Автор mihajlo   

Дата 28.08.2026 19:00

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  1. makurt-pla4et 28.08.2026 19:28 # makurt-pla4et
    "Ливерпуль" обдумывает покупку Ибраима Мбайе


    Источник: https://fapl.ru/posts/123646/

    Интерес "Ливерпуля" к Мбайе не зависит от Барколя


    Источник: https://fapl.ru/posts/123654/

    (ответить)

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