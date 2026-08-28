"Астон Вилла" договорилась о покупке Мбайе
"Астон Вилла" договорилась о приобретении вингера французского ПСЖ Ибраима Мбайе.
На протяжении последних недель Мбайе в первую очередь сватали в "Ливерпуль", однако "Вилле", в отличие от своего конкурента по Премьер-Лиге, удалось договориться с ПСЖ.
Ключом к достижению компромисса двумя клубами стали хорошие отношения президента "Виллы" Нассефа Савириса и главы ПСЖ Нассера Аль-Хелаифи.
Как сообщает The Athletic, стоимость сделки по 18-летнему Мбайе, который на международном уровне представляет Сенегал, составит 55 миллионов евро (47 млн. фунтов).
Мбайе сыграл 42 матча за ПСЖ после своего дебюта в августе 2024. В прошлом сезоне Ибраим принял участие в 31 поединке, забив три гола и отдав две результативные передачи.
28.08.2026 19:00
Просмотров: 543
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила
Последние комментарии:
"Ливерпуль" обдумывает покупку Ибраима Мбайе
Источник: https://fapl.ru/posts/123646/
Интерес "Ливерпуля" к Мбайе не зависит от Барколя
Источник: https://fapl.ru/posts/123654/
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий