Эмери подтвердил отъезд Уоткинса в Саудовскую Аравию
Главный тренер "Астон Виллы" Унаи Эмери подтвердил отъезд своего нападающего Олли Уоткинса в Саудовскую Аравию.
Пропустив матч Премьер-Лиги против "Брайтона" в прошлый уикенд, Уоткинс извинился за свое поведение и вернулся к тренировкам с "Виллой".
Однако Уоткинс не утратил желание перейти в "Аль-Хиляль", который, наконец, согласовал трансфер Олли, на замену которому Эмери теперь приглашает Николаса Джексона из "Челси".
"Уоткинс извинился после "Брайтона". Он совершил ошибку. Он всегда хорошо себя вел в клубе при мне. Он великолепный парень. Я сказал ему "пока", крепко обняв и пустив небольшую слезу".
"Теперь у нас новая глава с Николасом Джексоном. Конечно, всего наилучшего ему (Уоткинсу) в Саудовской Аравии. Мы обзавелись заменой ему", — цитирует Эмери Sky Sports.
28.08.2026 18:00
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