Эмери подтвердил отъезд Уоткинса в Саудовскую Аравию

Главный тренер "Астон Виллы" Унаи Эмери подтвердил отъезд своего нападающего Олли Уоткинса в Саудовскую Аравию.

Пропустив матч Премьер-Лиги против "Брайтона" в прошлый уикенд, Уоткинс извинился за свое поведение и вернулся к тренировкам с "Виллой".



Однако Уоткинс не утратил желание перейти в "Аль-Хиляль", который, наконец, согласовал трансфер Олли, на замену которому Эмери теперь приглашает Николаса Джексона из "Челси".



"Уоткинс извинился после "Брайтона". Он совершил ошибку. Он всегда хорошо себя вел в клубе при мне. Он великолепный парень. Я сказал ему "пока", крепко обняв и пустив небольшую слезу".



"Теперь у нас новая глава с Николасом Джексоном. Конечно, всего наилучшего ему (Уоткинсу) в Саудовской Аравии. Мы обзавелись заменой ему", — цитирует Эмери Sky Sports.