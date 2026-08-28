2-й тур Премьер-Лиги. Анонс матча пятницы

В пятницу, 28 августа, поединком "Кристал Пэлас" и "Манчестер Сити" стартует 2-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этого матча.

КРИСТАЛ ПЭЛАС — МАНЧЕСТЕР СИТИ 22:00 Онлайн-трансляция Прогноз



"Пэлас" не знает побед в Премьер-Лиге уже восемь матчей кряду (3 ничьи, 5 поражений). В первом туре только "Брайтон" (3.54) показал xG с открытой игры больше, чем уступившие "Эвертону" "орлы" (1.96).



"Сити" одержал лишь четыре победы в 10 своих выездных матчах Премьер-Лиги в 2026 году (5 ничьих, 1 поражение). Энцо Мареска не выиграл ни одного из трех своих последних выездных поединков чемпионата в качестве главного тренера "Челси" (2 ничьи, 1 поражение).



"Пэлас" одержал только две победы в 22 последних встречах с "Сити" в рамках Премьер-Лиги (5 ничьих, 15 поражений). "Горожане" ни разу не уступили в 11 последних выездах к "орлам" в высшем дивизионе (8 побед, 3 ничьи) — с поражения 2:1 в апреле 2015 при Мануэле Пеллегрини.



Нападающий "Пэлас" Исмаила Сарр продолжает отсутствовать с травмой паха. Чади Риад выбыл с повреждением колена.



Вингера "Сити" Жереми Доку беспокоит икроножная мышца. Эллиот Андерсон под вопросом.