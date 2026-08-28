"Брентфорд" купил Диуфа за 40 млн. фунтов

"Брентфорд" приобрел левого защитника "Вест Хэма" Малика Диуфа за 40 миллионов фунтов, включая 5 млн. фунтов в виде бонусов.

В "Брентфорде" 21-летний игрок сборной Сенегала получил контракт на пять лет с опцией продления на 12 месяцев.



В прошлом сезоне, своем дебютном после перехода из пражской "Славии" за 19 млн. фунтов, Диуф отдал пять результативных передач в 32 матчах Премьер-Лиги.



"Мы очень довольны, что смогли заполучить Малика. Этот игрок идеально соответствует нашему возрастному профилю и все еще обладает большим пространством для развития".



"Думаю, он действительно хорошо провел свой первый сезон в английском футболе за "Вест Хэм", и своими качествами и умениями он принесет реальную пользу нашей команде", — сообщил главный тренер "Брентфорда" Кит Эндрюс.