"Брайтон" узнал имена шести своих соперников по общему этапу Лиги Конференций в сезоне 2026/27.

Напомним, "Брайтон" попал на общий этап третьего по значимости клубного турнира Европы, одолев в квалификации "Тромсе" со счетом 4:0 по сумме двух матчей.



На общем этапе "Брайтону" предстоит сразиться с таким командами, как "Монако" и "Хетафе". Команду Фабиана Хюрцелера ждут выезды в Грецию, Испанию и Чехию.



Общий этап Лиги Конференций стартует 15 октября и завершится 17 декабря.



Жеребьевка общего этапа Лиги Конференций в сезоне 2026/27



"Брайтон": "Монако" (Франция), "Панатинаикос" (Греция), "Университатя" (Румыния), "Хетафе" (Испания), "Каунo Жальгирис" (Литва), "Яблонец" (Чехия).