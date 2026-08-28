Circle — новый титульный спонсор "Челси"

Челси Новым титульным спонсором "Челси" стала компания Circle Internet Group.

Предыдущим постоянным титульным спонсором "Челси" была компания Three, контракт с которой истек еще в 2023 году.

Последние три сезона "Челси" играл или с эмблемой временного спонсора вроде Infinite Athlete, DAMAC Properties, или без спонсора вовсе.

Однако теперь это упущение было исправлено. Начиная с сезона 2026/26, титульным спонсором и принципиальным партнером "Челси" становится Circle — американская финтех-компания.

Circle является эмитентом популярных стейблкоинов вроде USDC, эмблема которого и займет место спереди игровых футболок мужской и женской команд "Челси", а также команд академии.

Впервые команда Хаби Алонсо примерит обновленные футболки в матче Премьер-Лиги против "Брайтона" в воскресенье.





Метки Circle, спонсоры, Челси

Автор mihajlo   

Дата 28.08.2026 15:00

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Последние комментарии:




  1. sausage 28.08.2026 15:07 # sausage
    Наконец-то эти бомжи кого-то нашли) А чё стоимость контракта не пишут?

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  2. gidro-met 28.08.2026 15:04 # gidro-met
    Хеееех, и золотая эмблема Чемпионмирси по центру - как будто и была так задумана заранее под спонсора ))

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