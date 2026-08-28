Circle — новый титульный спонсор "Челси"
Новым титульным спонсором "Челси" стала компания Circle Internet Group.
Предыдущим постоянным титульным спонсором "Челси" была компания Three, контракт с которой истек еще в 2023 году.
Последние три сезона "Челси" играл или с эмблемой временного спонсора вроде Infinite Athlete, DAMAC Properties, или без спонсора вовсе.
Однако теперь это упущение было исправлено. Начиная с сезона 2026/26, титульным спонсором и принципиальным партнером "Челси" становится Circle — американская финтех-компания.
Circle является эмитентом популярных стейблкоинов вроде USDC, эмблема которого и займет место спереди игровых футболок мужской и женской команд "Челси", а также команд академии.
Впервые команда Хаби Алонсо примерит обновленные футболки в матче Премьер-Лиги против "Брайтона" в воскресенье.
28.08.2026 15:00
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Наконец-то эти бомжи кого-то нашли) А чё стоимость контракта не пишут?
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Хеееех, и золотая эмблема Чемпионмирси по центру - как будто и была так задумана заранее под спонсора ))
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