Circle — новый титульный спонсор "Челси"

Новым титульным спонсором "Челси" стала компания Circle Internet Group.

Предыдущим постоянным титульным спонсором "Челси" была компания Three, контракт с которой истек еще в 2023 году.



Последние три сезона "Челси" играл или с эмблемой временного спонсора вроде Infinite Athlete, DAMAC Properties, или без спонсора вовсе.



Однако теперь это упущение было исправлено. Начиная с сезона 2026/26, титульным спонсором и принципиальным партнером "Челси" становится Circle — американская финтех-компания.



Circle является эмитентом популярных стейблкоинов вроде USDC, эмблема которого и займет место спереди игровых футболок мужской и женской команд "Челси", а также команд академии.



Впервые команда Хаби Алонсо примерит обновленные футболки в матче Премьер-Лиги против "Брайтона" в воскресенье.