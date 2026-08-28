В результате проведенной УЕФА жеребьевки "Кристал Пэлас", "Борнмут" и "Сандерленд" обрели своих соперников по общему этапу Лиги Европы в сезоне 2026/27.

В преддверии жеребьевки все три представителя Премьер-Лиги значились только в третьей корзине из четырех.



Одним из наиболее серьезных испытаний для "Борнмута" и "Сандерленда" станет "Милан". "Вишенки" примут команду Рубена Аморима на своем поле, а "черные коты" совершат выезд на "Сан-Сиро".



Добавим, общий этап Лиги Европы стартует 16 сентября и завершится 28 января 2027.



Жеребьевка общего этапа Лиги Европы в сезоне 2026/27



"Кристал Пэлас": "Реал Сосьедад" (Испания), "Лион" (Франция), "Спарта" (Чехия), "Ред Булл" (Австрия), "Лех" (Польша), "Ягеллония" (Польша), "Хоффенхайм" (Германия), "Бешикташ" (Турция).



"Борнмут": "Милан" (Италия), "Реал Сосьедад" (Испания), "Виктория" (Чехия), "Спарта" (Чехия), "Штурм" (Австрия), "Сельта" (Испания), "Хапоэль Беэр-Шева" (Израиль), "Лиллестрем" (Норвегия).



"Сандерленд": АЗ (Голландия), "Милан" (Италия), "Динамо Загреб" (Хорватия), "Андерлехт" (Бельгия), "Ягеллония" (Польша), "Лех" (Польша), "Левски" (Болгария), "Торренсе" (Португалия).