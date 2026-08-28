МЮ присматривается к трем центральным защитникам

Тосин Адарабиойо "Манчестер Юнайтед" рассматривает три варианта по укреплению центра обороны.

Приоритетом "Юнайтед" на остаток летнего трансферного окна является приглашение левого защитника для конкуренции с Люком Шоу.

Но также "Юнайтед" открыт к подписанию центрального защитника, и talkSPORT утверждает, что "красным дьяволам" был предложен Тосин Адарабиойо из "Челси".

В то же время со стороны "Юнайтед" существует интерес к одноклубнику Тосина в лице Джоша Ачимпонга, но тот считается в "Челси" неприкасаемым.

Третьим вариантом "Юнайтед" является Тейлор Харвуд-Беллис из "Саутгемптона". Зятя Роя Кина недавно пыталась приобрести "Астон Вилла".





Метки Адарабиойо, Ачимпонг, Манчестер Юнайтед, Саутгемптон, Харвуд-Беллис, Челси

Автор mihajlo   

Дата 28.08.2026 14:00

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  1. sherlock2025 28.08.2026 14:09 # sherlock2025
    Недо пенсы нарасхват , акуеть )

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  2. dembo 28.08.2026 14:07 # dembo
    Арююююююююю сукхахахахаххаха

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