МЮ присматривается к трем центральным защитникам
"Манчестер Юнайтед" рассматривает три варианта по укреплению центра обороны.
Приоритетом "Юнайтед" на остаток летнего трансферного окна является приглашение левого защитника для конкуренции с Люком Шоу.
Но также "Юнайтед" открыт к подписанию центрального защитника, и talkSPORT утверждает, что "красным дьяволам" был предложен Тосин Адарабиойо из "Челси".
В то же время со стороны "Юнайтед" существует интерес к одноклубнику Тосина в лице Джоша Ачимпонга, но тот считается в "Челси" неприкасаемым.
Третьим вариантом "Юнайтед" является Тейлор Харвуд-Беллис из "Саутгемптона". Зятя Роя Кина недавно пыталась приобрести "Астон Вилла".
28.08.2026 14:00
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Недо пенсы нарасхват , акуеть )
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Арююююююююю сукхахахахаххаха
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