МЮ присматривается к трем центральным защитникам

"Манчестер Юнайтед" рассматривает три варианта по укреплению центра обороны.

Приоритетом "Юнайтед" на остаток летнего трансферного окна является приглашение левого защитника для конкуренции с Люком Шоу.



Но также "Юнайтед" открыт к подписанию центрального защитника, и talkSPORT утверждает, что "красным дьяволам" был предложен Тосин Адарабиойо из "Челси".



В то же время со стороны "Юнайтед" существует интерес к одноклубнику Тосина в лице Джоша Ачимпонга, но тот считается в "Челси" неприкасаемым.



Третьим вариантом "Юнайтед" является Тейлор Харвуд-Беллис из "Саутгемптона". Зятя Роя Кина недавно пыталась приобрести "Астон Вилла".