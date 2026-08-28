"Челси" отправил Мамаду Сарра в "Реал Сосьедад"

"Челси" объявил о переходе защитника Мамаду Сарра в аренду в испанский "Реал Сосьедад".

"Челси" только прошлым летом приобрел Сарра у "Страсбура" за 12 миллионов фунтов. Успев выиграть с "синими" клубный Чемпионат Мира, затем Мамаду вернулся в французский клуб на правах аренды.



На исходе зимнего трансферного окна столкнувшийся с кадровым дефицитом в обороне "Челси" отозвал Сарра из "Страсбура", и с тех пор 20-летний сенегалец сыграл шесть матчей за "синих".



Сарру стало еще сложнее претендовать на игровые минуты в "Челси" с выздоровлением Леви Колуилла и приходом Максанса Лакруа, поэтому сезон 2026/27 Мамаду проведет, набираясь опыта в "Реал Сосьедад".