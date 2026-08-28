"Челси" готов продать Фернандеса в "Сити"

"Челси" готов продать полузащитника Энцо Фернандеса в "Манчестер Сити" по правильной цене.

Ранее в августе "Сити" просрочил неофициальный дедлайн, который "Челси" поставил перед конкурентом по Премьер-Лиге для приобретения Фернандеса за 120 миллионов фунтов.



Несмотря на это, "Челси" по-прежнему готов отпустить Фернандеса, который остался вне заявки команды Хаби Алонсо на матч 2-го раунда Кубка Лиги против "Лутона" накануне вечером.



Как сообщает Sky Sports, "Челси" открыт к продаже Фернандеса по правильной цене и с условием, что сможет реинвестировать эти деньги в укрепление своего состава до закрытия летнего трансферного окна.



"Челси" задумывается о прямой замене 25-летнему аргентинцу, присматриваясь к Алексу Скотту из "Борнмута", Адаму Уортону из "Кристал Пэлас" и Ману Коне из "Ромы".