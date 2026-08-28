Харви Эллиотт интересен "Наполи" и "Лацио"

Полузащитник Харви Эллиотт все еще может покинуть "Ливерпуль" до закрытия летнего трансферного окна.

Этим летом Эллиотт вернулся в "Ливерпуль" после разочаровывающего сезона аренды в "Астон Вилле", где Харви оказался лишен игровой практики, чтобы у бирмингемского клуба не возникло обязательство по выкупу за 35 миллионов фунтов.



По информации Daily Mail, "Ливерпуль" пока не получал официальных запросов насчет Эллиотта, однако 23-летний англичанин вызывает интерес у итальянских "Наполи" и "Лацио".



Отметим, что Эллиотт не попал в заявку "Ливерпуля" на матч первого тура Премьер-Лиги против "Ньюкасла" в прошлый уикенд, поэтому перспективы Харви играть за команду Андони Ираолы выглядят сомнительно.