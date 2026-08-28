Ираола не знает, останется ли Гакпо в "Ливерпуле"
Главный тренер "Ливерпуля" Андони Ираола заявил, что не знает, останется ли нападающий Коди Гакпо в клубе.
Накануне стало известно, что "Ливерпуль" согласовал покупку Брадли Барколя из ПСЖ за 120 миллионов фунтов, и это может открыть дверь к уходу Гакпо, которого хотят "Манчестер Сити" и "Тоттенхэм".
Однако Ираола указывает на непредсказуемость трансферного рынка и не может гарантировать, что Гакпо останется в "Ливерпуле".
"Когда трансферное окно открыто, ничего нельзя гарантировать насчет кого-либо. Мы не знаем, кто и куда перейдет".
"Коди очень хорошо играет за нас. Он очень хорош с момента, как вернулся с Чемпионата Мира. Я бы хотел знать, как закончится трансферное окно, но в данный момент я не знаю, что случится".
"У меня может быть чутье насчет того, кого мы собираемся подписать и на какие позиции, но опыт говорит мне, что, если в заключительный день возникает возможность, ты думаешь: "Давайте сделаем это, если это усилит нас", — цитирует Ираолу The Athletic.
28.08.2026 10:00
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