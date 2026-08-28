"Сити" уверен в покупке Энцо Фернандеса

"Манчестер Сити" уверен в приобретении полузащитника "Челси" Энцо Фернандеса до закрытия летнего трансферного окна.

Фернандес не попал в заявку "Челси" на победный матч 2-го раунда Кубка Лиги против "Лутона" накануне вечером (2:0). Наставник "синих" Хаби Алонсо объяснил это своим решением и лишь отметил, что Энцо хорошо тренируется.



По информации talkSPORT, истинная причина отсутствия Фернандеса в том, что переговоры о его переходе в "Сити" находятся в продвинутой стадии, и у "горожан" уже появилась уверенность насчет заключения сделки.



Фернандес даже сказал "Челси", что хочет перейти в "Сити", хотя ранее этим летом Энцо мечтал о "Реале".



Главный тренер "Сити" Энцо Мареска лично заинтересован в воссоединении с 25-летним аргентинцем после того, как полузащита его новой команды лишилась Бернарду Силвы, Родри, Тиджани Рейндерса и Нико Гонсалеса.



Прежде Мареске довелось поработать с Фернандесом в "Челси", где они вместе выиграли Лигу Конференций и клубный Чемпионат Мира.