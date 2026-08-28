Делегация "Атлетико" посетила Лондон, обсудив переход Альвареса в "Арсенал"

Делегация испанского "Атлетико" посетила Лондон, чтобы обсудить переход нападающего Хулиана Альвареса в "Арсенал".

На исходе летнего трансферного окна Альваресу стало окончательно ясно, что он не сможет осуществить свою мечту о "Барселоне", с которой "Атлетико" не хочет иметь никаких дел.



Теперь Альварес должен решить, останется он в "Атлетико" или перейдет в "Арсенал". "Матрасники" открыты к продаже Хулиана за пределы Ла Лиги и заранее подыскивают нового нападающего.



Как сообщает talkSPORT, на прошлой неделе делегация "Атлетико" побывала в Лондоне, где встретилась с коллегами из "Арсенала", обсудив ситуацию Альвареса.



"Атлетико" прямо сказал "Арсеналу", что готов рассмотреть предложения по Альваресу свыше 120 миллионов фунтов. Также не исключен вариант, при котором "канониры" только возьмут Хулиана в аренду, учитывая сомнения экс-игрока "Манчестер Сити" насчет возвращения в Премьер-Лигу.



В столице Англии делегация "Атлетико" также успела переговорить насчет нападающего "Челси" Николаса Джексона, но тот теперь направляется в "Астон Виллу".