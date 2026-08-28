Светская хроника за пятницу

"Арсенал" близок к продаже Габриэля Мартинелли. Тосин Адарабиойо предложен "Манчестер Юнайтед". Рафаэл Леау предпочитает "Астон Виллу". Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за пятницу.

"Арсенал" близок к продаже вингер Габриэля Мартинелли в "Аль-Хиляль" за 56.5 млн. фунтов, включая бонусы. Уже на выходных бразилец может пройти медобследование в саудовском клубе. (CBS Sports)



"Арсенал" отказывается признавать поражение в борьбе за нападающего Хулиана Альвареса, который более не чувствует себя счастливым в "Атлетико". (Daily Mail)



"Атлетико" обдумывает приобретение нападающих Габриэля Жезуса из "Арсенала" и Игоря Жезуса из "Ноттингем Форест". (Fichajes)



"Манчестер Сити" нацелился на нападающего "Эвертона" Илимана Ндиайе, однако "ириски" оценивают свою звезду в 80 млн. фунтов. (The Guardian)



"Манчестер Юнайтед" была предложена возможность приобрести защитника "Челси" Тосина Адарабиойо. (Givemesport)



Полузащитник "Монако" Ламин Камара был предложен "Челси" и "Ливерпулю". (Ben Jacobs)



"Челси" обсуждает продажу своего нападающего Марка Гиу в "Наполи". (Sky Sports)



"Наполи" изучает возможность аренды нападающего "Ньюкасла" Ника Вольтемаде. (Fabrizio Romano)



Вингер "Милана" Рафаэл Леау предпочитает "Астон Виллу", несмотря на то, что "Галатасарай" манит его зарплатой в 250,000 фунтов в неделю. (talkSPORT)



"Вилла" завершила приобретение нападающего "Челси" Николаса Джексона за 65 млн. фунтов, включая бонусы. (Fabrizio Romano)



"Халл" близок к покупке нападающего "Ромы" Робиньо Ваза. (The Athletic)



"Халл" интересуется вингером "Брентфорда" Фабиу Карвалью. (Sky Sports)



"Лидс" отпускает голкипера Лукаса Перри в "Торино" на правах аренды с опцией выкупа. (Sky Sports)



"Лидс" присматривается к голкиперу "Стандарта" Маттье Эполо. (GFFN)



"Саутгемптон" согласовал возвращение полузащитника "Вест Хэма" Джеймса Уорд-Проуза менее чем за 1 млн. фунтов. (Sky Sports)



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Этим летом "Сити" покинули игроки, приглашение которых стоило клубу 475 млн. фунтов. (The Sun)



Экс-полузащитник "Сити" Родри дебютировал за "Барселону" с победы над "Атлетиком". (BBC)



УЕФА готовится к уголовному преследованию президента ФИФА Джанни Инфантино, который пытался продать долю в Чемпионате Мира частным инвесторам. (BBC)



Против "Ипсвича" в воскресенье "Юнайтед" сыграет с эмблемой Премьер-Лиги на обоих рукавах, исправив допущенную против "Халла" ошибку с формой. (The Sun)



Капитан "Виллы" Джон Макгинн рассказал, что в бытность юниором "Сент-Миррена" оказался в "миллиметре от смерти", получив травму рядом с артетией. (Daily Mail)