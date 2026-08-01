"Ипсвич" приобрел Паласиоса у "Байера"

Эсекьель Паласиос "Ипсвич" подтвердил приобретение полузащитника леверкузенского "Байера" и сборной Аргентины Эсекьеля Паласиоса.

Паласиос заключил с "Ипсвичем" контракт до лета 2030 и будет выступать за команду Гари О'Нила под 25-м номером.

Трансфер 27-летнего аргентинца оценивается Sky Sports в 23.5 млн. фунтов, включая гарантированную часть в 19.4 млн. фунтов.

27-летний Паласиос стал уже 15-м приобретением "Ипсвича" после выхода в Премьер-Лигу. Траты "трактористов" на трансферы этим летом почти достигли рубежа в 200 млн. фунтов.

Паласиос провел 186 матчей за "Байер" после своего перехода из "Ривер Плейт" в январе 2020. Вместе с клубом из Леверкузена Эсекьель выиграл титул Бундеслиги, Кубок Германии и Суперкубок Германии.

За сборную Аргентины Паласиос провел 41 матч, выиграв Чемпионат Мира 2022 года в Катаре и два Кубка Америки.

Эсекьель Паласиос





Метки Байер, Ипсвич, Паласиос, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 28.08.2026 00:05

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