"Ипсвич" приобрел Паласиоса у "Байера"

"Ипсвич" подтвердил приобретение полузащитника леверкузенского "Байера" и сборной Аргентины Эсекьеля Паласиоса.

Паласиос заключил с "Ипсвичем" контракт до лета 2030 и будет выступать за команду Гари О'Нила под 25-м номером.



Трансфер 27-летнего аргентинца оценивается Sky Sports в 23.5 млн. фунтов, включая гарантированную часть в 19.4 млн. фунтов.



27-летний Паласиос стал уже 15-м приобретением "Ипсвича" после выхода в Премьер-Лигу. Траты "трактористов" на трансферы этим летом почти достигли рубежа в 200 млн. фунтов.



Паласиос провел 186 матчей за "Байер" после своего перехода из "Ривер Плейт" в январе 2020. Вместе с клубом из Леверкузена Эсекьель выиграл титул Бундеслиги, Кубок Германии и Суперкубок Германии.



За сборную Аргентины Паласиос провел 41 матч, выиграв Чемпионат Мира 2022 года в Катаре и два Кубка Америки.



