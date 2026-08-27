"Брайтон" вышел в общий этап Лиги Конференций

Брайтон "Брайтон" с успехом преодолел квалификацию Лиги Конференций, в ответном матче раунда плей-офф разгромив норвежский "Тромсе" со счетом 4:0.

Завершив первый матч без голов, в ответном "Брайтон" сделал нужный результат еще до перерыва.

В первые 45 минут домашнего матча "Брайтон" имел четырехкратное преимущество по владению мяча и забил три гола, а "Тромсе" даже ни разу не попал в створ.

Во втором тайме защитник "чаек" Оливер Боскальи забил два гола, из которых один не был засчитан из-за офсайда.

Таким образом, "Брайтон" одержал убедительную победу 4:0 и вышел в общий этап Лиги Конференций, жеребьевка которого состоится в пятницу.

"Брайтон" (Англия) — "Тромсе" (Норвегия) — 4:0 (3:0) по сумме двух матчей — 4:0

Голы: Костулас 22, Де Кейпер 33, Виффер 38, Боскальи 86.





Метки Брайтон, Лига Конференций, Тромсе

Автор mihajlo   

Дата 27.08.2026 23:35

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