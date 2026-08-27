"Брайтон" вышел в общий этап Лиги Конференций

"Брайтон" с успехом преодолел квалификацию Лиги Конференций, в ответном матче раунда плей-офф разгромив норвежский "Тромсе" со счетом 4:0.

Завершив первый матч без голов, в ответном "Брайтон" сделал нужный результат еще до перерыва.



В первые 45 минут домашнего матча "Брайтон" имел четырехкратное преимущество по владению мяча и забил три гола, а "Тромсе" даже ни разу не попал в створ.



Во втором тайме защитник "чаек" Оливер Боскальи забил два гола, из которых один не был засчитан из-за офсайда.



Таким образом, "Брайтон" одержал убедительную победу 4:0 и вышел в общий этап Лиги Конференций, жеребьевка которого состоится в пятницу.



"Брайтон" (Англия) — "Тромсе" (Норвегия) — 4:0 (3:0) по сумме двух матчей — 4:0



Голы: Костулас 22, Де Кейпер 33, Виффер 38, Боскальи 86.