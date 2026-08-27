Уэлбек помог "Челси" победить "Лутон"

Данни Уэлбек Гол Данни Уэлбека помог "Челси" одержать победу 2:0 над "Лутоном" из Лиги Один во 2-м раунде Кубка Лиги.

В первом тайме этого домашнего матча "Челси" доминировал над соперником, но забить так и не сумел. Хороший момент упустил Эстевао, а Морган Роджерс попал в перекладину.

Но вскоре после начала второго тайма "синие" все же открыли счет. Мало Гюсто навесил с правого фланга в район дальней штанги, а там Данни Уэлбек нанес удар головой — 1:0.

Для полного комфорта хозяевам "Стэмфорд Бридж" не хватало второго гола, и этого пришлось подождать до 79-й минуты, когда Хаким Одоффин на дальней штанге подправил мяч в свои ворота после удара Эстевао с острого угла — 2:0.

Благодаря этой победе "Челси" вышел в 3-й раунд, где сыграет дома против "Лидса".

"Челси" — "Лутон" — 2:0 (0:0)

Голы: Уэлбек 50, Одоффин 79 (авт).

"Челси": Пендерс, Гюсто (Хато 67), Ачимпонг, Лакруа, Чаваррия, Джеймс (Нету 67), Барко, Эстевао (Гиттенс 80), Палмер, Роджерс (Лавиа 68), Уэлбек (Педро 73).

"Фулхэм" — "Уимблдон" — 3:0 (2:0)

Голы: Смит-Роу 37, Мунис 42, Гарсия 90.





Метки Кубок Лиги, Лутон, Челси

Автор mihajlo   

Дата 27.08.2026 23:25

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  1. xattoryxattso 27.08.2026 23:30 # xattoryxattso
    Будничная победа.

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  2. xattoryxattso 27.08.2026 23:25 # xattoryxattso
    Барко впечатлил своей подвижностью (лучший в матче по касаниям мяча), а так в целом будничная победа. Теперь ждем матча с «Брайтоном», интересная будет проверка: они прессингом классно задавили «Виллу».

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  3. makurt-pla4et 27.08.2026 23:25 # makurt-pla4et
    01.08.2026 20:14 #
    sausage

    Уахахахахахаха трансфер кар врум-врум))))) Мудрик, Уэлбек... Сука оруууууу)
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