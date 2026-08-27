Уэлбек помог "Челси" победить "Лутон"

Гол Данни Уэлбека помог "Челси" одержать победу 2:0 над "Лутоном" из Лиги Один во 2-м раунде Кубка Лиги.

В первом тайме этого домашнего матча "Челси" доминировал над соперником, но забить так и не сумел. Хороший момент упустил Эстевао, а Морган Роджерс попал в перекладину.



Но вскоре после начала второго тайма "синие" все же открыли счет. Мало Гюсто навесил с правого фланга в район дальней штанги, а там Данни Уэлбек нанес удар головой — 1:0.



Для полного комфорта хозяевам "Стэмфорд Бридж" не хватало второго гола, и этого пришлось подождать до 79-й минуты, когда Хаким Одоффин на дальней штанге подправил мяч в свои ворота после удара Эстевао с острого угла — 2:0.



Благодаря этой победе "Челси" вышел в 3-й раунд, где сыграет дома против "Лидса".



"Челси" — "Лутон" — 2:0 (0:0)



Голы: Уэлбек 50, Одоффин 79 (авт).



"Челси": Пендерс, Гюсто (Хато 67), Ачимпонг, Лакруа, Чаваррия, Джеймс (Нету 67), Барко, Эстевао (Гиттенс 80), Палмер, Роджерс (Лавиа 68), Уэлбек (Педро 73).



"Фулхэм" — "Уимблдон" — 3:0 (2:0)



Голы: Смит-Роу 37, Мунис 42, Гарсия 90.