"Форест" предложил 22 млн. фунтов за Муньоса

"Ноттингем Форест" сделал предложение в 22 миллиона фунтов о покупке крайнего защитника "Кристал Пэлас" Даниэля Муньоса.

За интересом "Форест" к Муньосу стоит новый главный тренер "лесников" Оливер Гласнер, который прибыл в Ноттингем этим летом после того, как решил не продлевать свой контракт с "Пэлас", напоминает The Athletic.



Пока Гласнер тренировал "Пэлас", Муньос успел выиграть Кубок Англии, Лигу Конференций и Суперкубок Англии.



"Пэлас" будет непросто принять предложение "Форест" по 30-летнему колумбийцу в 22 млн. фунтов, включая 2 млн. фунтов в виде бонусов, потому что два клуба находятся в напряженных отношениях, и дело не только в Гласнере.



В прошлом сезоне положенная "Пэлас" путевка в Лигу Европы отошла к "Форест". Владелец "лесников" Евангелос Маринакис лично добивался исключения "орлов" из турнира.