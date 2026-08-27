"Форест" предложил 22 млн. фунтов за Муньоса
"Ноттингем Форест" сделал предложение в 22 миллиона фунтов о покупке крайнего защитника "Кристал Пэлас" Даниэля Муньоса.
За интересом "Форест" к Муньосу стоит новый главный тренер "лесников" Оливер Гласнер, который прибыл в Ноттингем этим летом после того, как решил не продлевать свой контракт с "Пэлас", напоминает The Athletic.
Пока Гласнер тренировал "Пэлас", Муньос успел выиграть Кубок Англии, Лигу Конференций и Суперкубок Англии.
"Пэлас" будет непросто принять предложение "Форест" по 30-летнему колумбийцу в 22 млн. фунтов, включая 2 млн. фунтов в виде бонусов, потому что два клуба находятся в напряженных отношениях, и дело не только в Гласнере.
В прошлом сезоне положенная "Пэлас" путевка в Лигу Европы отошла к "Форест". Владелец "лесников" Евангелос Маринакис лично добивался исключения "орлов" из турнира.
27.08.2026 23:00
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