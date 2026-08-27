"Челси" согласовал покупку Эмилиано Мартинеса

Эмилиано Мартинес "Челси" согласовал приобретение голкипера "Астон Виллы" Эмилиано Мартинеса за 7.5 млн. фунтов.

Ранее в августе у Мартинеса сорвался переход в "Ювентус" за 8.6 млн. фунтов. Несмотря на это, "Вилла" не стала отказываться от покупки Дзиона Судзуки из "Пармы" за 30 млн. фунтов.

Судзки был приглашен на роль основного голкипера, получив в "Вилле" 1-й номер, поэтому Мартинес был вынужден искать новый клуб и последние дни даже тренировался отдельно.

Очень кстати для Мартинеса оказалось фиаско первого номера "Челси" Роберта Санчеса в матче первого тура Премьер-Лиги против "Фулхэма" в прошлый уикенд.

В том дерби, напомним, Санчес совершил две результативные ошибки, что подтолкнуло "Челси" к приглашению нового голкипера, хотя изначально главный тренер "синих" Хаби Алонсо планировал обойтись Санчесом и Майком Пендерсом.

Теперь "Челси" ждет Мартинеса на медобследование, собираясь заключить с 33-летним аргентинцем контракт на два года с опцией продления на 12 месяцев, сообщает The Athletic.





Метки Астон Вилла, Мартинес, Челси

Автор mihajlo   

Дата 27.08.2026 22:00

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Последние комментарии:




  1. gucman 27.08.2026 22:36 # gucman
    Столько киперов нормальных на рынке, а взяли это посмешище е6аное

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  2. gucman 27.08.2026 22:34 # gucman
    Только начали избавляться от всяких кончей, и вот тебе раз...

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  3. sherlock2025 27.08.2026 22:20 # sherlock2025
    Санчес OUT ?

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  4. yamateh 27.08.2026 22:05 # yamateh
    наконец топ кипер у пенсов
    вратарь половина команды
    чистота половина веры

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