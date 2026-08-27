"Челси" согласовал покупку Эмилиано Мартинеса
"Челси" согласовал приобретение голкипера "Астон Виллы" Эмилиано Мартинеса за 7.5 млн. фунтов.
Ранее в августе у Мартинеса сорвался переход в "Ювентус" за 8.6 млн. фунтов. Несмотря на это, "Вилла" не стала отказываться от покупки Дзиона Судзуки из "Пармы" за 30 млн. фунтов.
Судзки был приглашен на роль основного голкипера, получив в "Вилле" 1-й номер, поэтому Мартинес был вынужден искать новый клуб и последние дни даже тренировался отдельно.
Очень кстати для Мартинеса оказалось фиаско первого номера "Челси" Роберта Санчеса в матче первого тура Премьер-Лиги против "Фулхэма" в прошлый уикенд.
В том дерби, напомним, Санчес совершил две результативные ошибки, что подтолкнуло "Челси" к приглашению нового голкипера, хотя изначально главный тренер "синих" Хаби Алонсо планировал обойтись Санчесом и Майком Пендерсом.
Теперь "Челси" ждет Мартинеса на медобследование, собираясь заключить с 33-летним аргентинцем контракт на два года с опцией продления на 12 месяцев, сообщает The Athletic.
27.08.2026 22:00
Просмотров: 483
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила
Последние комментарии:
Столько киперов нормальных на рынке, а взяли это посмешище е6аное
(ответить)
Только начали избавляться от всяких кончей, и вот тебе раз...
(ответить)
Санчес OUT ?
(ответить)
наконец топ кипер у пенсов
вратарь половина команды
чистота половина веры
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий