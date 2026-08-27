"Челси" согласовал покупку Эмилиано Мартинеса

"Челси" согласовал приобретение голкипера "Астон Виллы" Эмилиано Мартинеса за 7.5 млн. фунтов.

Ранее в августе у Мартинеса сорвался переход в "Ювентус" за 8.6 млн. фунтов. Несмотря на это, "Вилла" не стала отказываться от покупки Дзиона Судзуки из "Пармы" за 30 млн. фунтов.



Судзки был приглашен на роль основного голкипера, получив в "Вилле" 1-й номер, поэтому Мартинес был вынужден искать новый клуб и последние дни даже тренировался отдельно.



Очень кстати для Мартинеса оказалось фиаско первого номера "Челси" Роберта Санчеса в матче первого тура Премьер-Лиги против "Фулхэма" в прошлый уикенд.



В том дерби, напомним, Санчес совершил две результативные ошибки, что подтолкнуло "Челси" к приглашению нового голкипера, хотя изначально главный тренер "синих" Хаби Алонсо планировал обойтись Санчесом и Майком Пендерсом.



Теперь "Челси" ждет Мартинеса на медобследование, собираясь заключить с 33-летним аргентинцем контракт на два года с опцией продления на 12 месяцев, сообщает The Athletic.