Чо стал 12-м приобретением "Халла" этим летом

Новичок Премьер-Лиги "Халл" объявил о приобретении нападающего французской "Ниццы" Мохамеда-Али Чо.

22-летний Чо подписал с "Халлом" контракт до 2031 года и стал уже 12-м приобретением "тигров" в это трансферное окно.



Чо, чей трансфер оценивается в 15.4 млн. фунтов, способен сыграть по всему фронту атаки.



Чо выступал за "Ниццу" после своего перехода из "Реал Сосьедад" в январе 2024, в течение этих двух с половиной лет забив 12 голов и отдав 13 результативных передач в 93 матчах.



Чо родился во Франции, вырос в Англии и имеет ивуарийские и марокканский корни. Мохамед-Али успел поиграть за сборную Англии на уровне U-16, но далее — вплоть до U-21 — представлял на международной арене Францию.