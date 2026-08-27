"Тоттенхэм" арендовал Мармуша у "Сити"
"Тоттенхэм" подтвердил переход нападающего "Манчестер Сити" Омара Мармуша в аренду с обязательством по выкупу.
Мармуш проведет в "Тоттенхэме" сезон 2026/27 на правах аренды, а следующим летом "шпоры" выкупят Омара за 60 миллионов фунтов, включая 10 млн. фунтов в виде бонусов.
В "Тоттенхэме" 27-летний египтянин воссоединился с вингером Савиньо, который лишь несколькими днями ранее прибыл из "Сити" по сделке стоимостью 85 млн. фунтов.
Мармуш забил 16 голов в 62 матчах за "Сити" после своего перехода из "Айнтрахта" за 59 млн. фунтов в январе 2025, выиграв с "горожанами" Кубок Англии и Кубок Лиги.
"Тоттенхэм" — один из крупнейших клубов в Англии, если не в мире, и этот проект показался мне очень привлекательным. Я поговорил с главным тренером, мне понравилось сказанное им, и я уверен, мы хорошо поладим благодаря нашей страсти к игре", — сообщил Мармуш.
27.08.2026 18:00
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