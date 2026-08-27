"Фиорентина" договаривается по аренде Зиркзее

Итальянская "Фиорентина" договаривается с "Манчестер Юнайтед" насчет аренды нападающего Джошуа Зиркзее.

Интерес к Зиркзее также сохраняет "Ювентус", однако Sky Sports утверждает, что "Фиорентина" опережает своего конкурента по Серии А в борьбе за Джошуа.



"Фиорентина" собирается пригласить Зиркзее на место бывшего нападающего "Эвертона" Мойзе Кина, который близок к переходу в "Комо".



Еще недавно казалось, что Зиркзее останется в "Юнайтед", однако "Фиорентине" удалось совершить прорыв в переговорах, и теперь есть все шансы, что 25-летний голландец вернется в Италию.



Зиркзее забил лишь девять голов в 75 матчах за "Юнайтед" после своего перехода из "Болоньи" за 36.5 млн. фунтов два года назад.