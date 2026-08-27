Грилиш предпочитает "Эвертон"

Джек Грилиш Вингер "Манчестер Сити" Джек Грилиш предпочитает "Эвертон" всем прочим клубам.

Накануне появилась информация, что "Сандерленд" сделал предложение по аренде Грилиша. Сватают Джека и в некоторые другие клубы.

Однако BBC утверждает, что 30-летний англичанин предпочел бы вернуться в "Эвертон" в случае своего ухода из "Сити".

Именно в "Эвертоне" Грилиш провел прошлый сезон на правах аренды, успев сыграть 20 матчей, прежде чем получил серьезную травму стопы в январе.

"Эвертон" поддерживает контакт с лагерем Грилиша и сохраняет надежду договориться с "Сити", где у Джека остается один год по контракту.

Помочь "Эвертону" вернуть Грилиша может встречный интерес "Сити" к нападающему "ирисок" Илиману Ндиайе.





Метки Грилиш, Манчестер Сити, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 27.08.2026 16:00

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  1. gidro-met 27.08.2026 16:13 # gidro-met
    В Эве он король и свободен , а ещё - там отличное бухло

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