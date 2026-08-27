"Ипсвич" договорился по аренде Абрахэма

Новичок Премьер-Лиги "Ипсвич" договорился о переходе нападающего Тэмми Абрахэма из "Астон Виллы".

Абрахэм только в январе вернулся в "Виллу", будучи купленным у "Бешикташа" за 18 миллионов фунтов. В своих 16 матчах за бирмингемцев во второй половине прошлого сезона Тэмми забил лишь два гола.



28-летний англичанин был бледной тенью того игрока, который провел за "Виллу" сезон 2018/19 на правах аренды из "Челси", став тогда третьим лучшим бомбардиром Чемпионшипа.



Разочаровав главного тренера "Виллы" Унаи Эмери, теперь Абрахэм отправится в "Ипсвич". Это будет аренда без опции или обязательства по выкупу, уточняет журналист Фабрицио Романо.



Этим летом "Ипсвич" совершил уже 12 приобретений и на Абрахэме останавливаться не собирается. "Трактористы" также близки к покупке полузащитника "Байера" Эсекьеля Паласиоса.