"Ипсвич" договорился по аренде Абрахэма

Тэмми Абрахэм Новичок Премьер-Лиги "Ипсвич" договорился о переходе нападающего Тэмми Абрахэма из "Астон Виллы".

Абрахэм только в январе вернулся в "Виллу", будучи купленным у "Бешикташа" за 18 миллионов фунтов. В своих 16 матчах за бирмингемцев во второй половине прошлого сезона Тэмми забил лишь два гола.

28-летний англичанин был бледной тенью того игрока, который провел за "Виллу" сезон 2018/19 на правах аренды из "Челси", став тогда третьим лучшим бомбардиром Чемпионшипа.

Разочаровав главного тренера "Виллы" Унаи Эмери, теперь Абрахэм отправится в "Ипсвич". Это будет аренда без опции или обязательства по выкупу, уточняет журналист Фабрицио Романо.

Этим летом "Ипсвич" совершил уже 12 приобретений и на Абрахэме останавливаться не собирается. "Трактористы" также близки к покупке полузащитника "Байера" Эсекьеля Паласиоса.





Метки Абрахэм, Астон Вилла, Ипсвич

Автор mihajlo   

Дата 27.08.2026 14:00

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