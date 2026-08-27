"Вилла" сражается с "Галатасараем" за Леау

"Астон Вилла" надеется опередить турецкий "Галатасарай" в борьбе за вингера итальянского "Милана" Рафаэла Леау.

Накануне стало известно, что "Галатасарай" договорился с "Миланом" о приобретении Леау за 38.5 млн. фунтов плюс бонусы.



Однако "Вилла" не теряет надежды заполучить Леау и сейчас выдвинула свое предложение в те же 38.5 млн. фунтов, включая бонусы.



Предложение "Виллы" по 27-летнему игроку сборной Португалии чуть уступает "Галатасараю", однако бирмингемский клуб продолжает переговоры, сообщает Sky Sports.



Леау выступает за "Милан" после своего перехода из "Лилля" в 2019 году, забив 80 голов и отдав 61 результативную передачу в 291 матче. В сезоне 2021/22 Рафаэл помог "россонери" завоевать титул Серии А.

