"Челси" продал Делапа в "Форест" с большой прибылью
"Ноттингем Форест" подтвердил приобретение нападающего "Челси" Лиама Делапа за 50 миллионов фунтов, включая бонусы.
Делап заключил с "Форест" контракт до 2031 года и будет выступать за команду Оливера Гласнера под 19-м номером, прежде принадлежавшим Игорю Жезусу, который этим летом сменил его на 11-й.
Делап провел в "Челси" всего один сезон, будучи купленным "синими" у покинувшего Премьер-Лигу "Ипсвича" за 30 млн. фунтов прошлым летом. За год на "Стэмфорд Бридж" Лиам забил два гола в 41 матче, огорчив "Барселону" и "Фулхэм".
Вместе с "Челси" 23-летний англичанин успел выиграть клубный Чемпионат Мира прошлым летом.
"Мне не терпится начать. Это огромный клуб с большой историей, поэтому я не могу дождаться. Я поговорил с тренером, и мне действительно нравится его стиль. Думаю, он сможет помочь мне развиться и сделать этот следующий шаг. Здесь также есть игроки топ-уровня, и я предвкушаю игру вместе с ними", — сообщил Делап.
27.08.2026 12:25
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