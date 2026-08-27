"Челси" продал Делапа в "Форест" с большой прибылью

Лиам Делап "Ноттингем Форест" подтвердил приобретение нападающего "Челси" Лиама Делапа за 50 миллионов фунтов, включая бонусы.

Делап заключил с "Форест" контракт до 2031 года и будет выступать за команду Оливера Гласнера под 19-м номером, прежде принадлежавшим Игорю Жезусу, который этим летом сменил его на 11-й.

Делап провел в "Челси" всего один сезон, будучи купленным "синими" у покинувшего Премьер-Лигу "Ипсвича" за 30 млн. фунтов прошлым летом. За год на "Стэмфорд Бридж" Лиам забил два гола в 41 матче, огорчив "Барселону" и "Фулхэм".

Вместе с "Челси" 23-летний англичанин успел выиграть клубный Чемпионат Мира прошлым летом.

"Мне не терпится начать. Это огромный клуб с большой историей, поэтому я не могу дождаться. Я поговорил с тренером, и мне действительно нравится его стиль. Думаю, он сможет помочь мне развиться и сделать этот следующий шаг. Здесь также есть игроки топ-уровня, и я предвкушаю игру вместе с ними", — сообщил Делап.

Лиам Делап





Метки Делап, Ноттингем Форест, трансферы, Челси

Автор mihajlo   

Дата 27.08.2026 12:25

Количество просмотров Просмотров: 799

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  1. dembo 27.08.2026 12:41 # dembo
    Пенки топово бьет

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  2. animadora 27.08.2026 12:39 # animadora
    Как раз для лесников бревнышко.

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  3. sherlock2025 27.08.2026 12:33 # sherlock2025
    Акуеть! Свершилось )
    Вот это бизнес! Покупать брёвна по 30, а втюхивать по 50...

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