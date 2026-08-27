"Челси" продал Делапа в "Форест" с большой прибылью

"Ноттингем Форест" подтвердил приобретение нападающего "Челси" Лиама Делапа за 50 миллионов фунтов, включая бонусы.

Делап заключил с "Форест" контракт до 2031 года и будет выступать за команду Оливера Гласнера под 19-м номером, прежде принадлежавшим Игорю Жезусу, который этим летом сменил его на 11-й.



Делап провел в "Челси" всего один сезон, будучи купленным "синими" у покинувшего Премьер-Лигу "Ипсвича" за 30 млн. фунтов прошлым летом. За год на "Стэмфорд Бридж" Лиам забил два гола в 41 матче, огорчив "Барселону" и "Фулхэм".



Вместе с "Челси" 23-летний англичанин успел выиграть клубный Чемпионат Мира прошлым летом.



"Мне не терпится начать. Это огромный клуб с большой историей, поэтому я не могу дождаться. Я поговорил с тренером, и мне действительно нравится его стиль. Думаю, он сможет помочь мне развиться и сделать этот следующий шаг. Здесь также есть игроки топ-уровня, и я предвкушаю игру вместе с ними", — сообщил Делап.



