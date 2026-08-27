"Челси" обсуждает покупку Аанора
"Челси" ведет переговоры с итальянской "Аталантой" о приобретении защитника Онеста Аанора.
"Челси" обозначил свой интерес к Аанору еще в июле, когда покупал у "Аталанты" правого защитника Марко Палестру.
Как утверждает BBC, "Аталанта" выразила готовность отпустить Аанора за 40 миллионов евро (34.3 млн. фунтов).
18-летний итальянец нигерийского происхождения преимущественно играет левого защитника, но также способен закрыть ряд других позиций, включая полузащитника и вингера.
В прошлом сезоне Аанор утвердился основным игроком "Аталанты", приняв участие в 28 матчах Серии А. А в мае Онест был вызван в сборную Италии на товарищеские игры против Люксембурга и Греции.
27.08.2026 11:00
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Игрок который к 18 годам не определился с позицией и не понимает, лучше ему вингера играть, центрального полузащитника или левого защитника, никогда не сможет расскрыться и быть успешным продолжительное время подряд. В данный момент у него перспектива перейти в Челси и как минимум 3 сезона скитаться по арендам клубов Чемпионшипа и в лучшем случае Лиги 1 Страсбурга. Разумно ли это с его стороны? Не со всем. Учитывая что он в одном из 5 лучших клубов Италии и в ближайшее время должен оставаться основным игроком и прогрессировать дальше.
В Челси уже инвестировал в Чавварию и Хато, он даже теоретически не будет даже лавочником в течении ближайших 3 лет. Это может стать для него фатальной ошибкой как для многих других (Омари Келлиман, Сатпаев, Андрей Сантос, Ансельмино, Датро Фофана, Кендри Паез, Чуквуэмека, Броя, Вейга, Угочукву, Петрович, Вайли, Вашингтон..) и десятки других таких же парней которые переходили за славой и большим успехом - а получили аренды аренды аренды и еще раз аренды, в лучшем случае они были проданы через 3-4 года когда им становилось 22-23 года в какой то шлак или же до сих пор как Датро Фофана скитается в Турецкой лиге в никому не нужной форме.
Это не лучшая идея абсолютно, если тебя не берут в основу или хотя бы на скамейку. Лучше остаться в Аталанте однозначно. 100%.
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