"Челси" обсуждает покупку Аанора

"Челси" ведет переговоры с итальянской "Аталантой" о приобретении защитника Онеста Аанора.

"Челси" обозначил свой интерес к Аанору еще в июле, когда покупал у "Аталанты" правого защитника Марко Палестру.



Как утверждает BBC, "Аталанта" выразила готовность отпустить Аанора за 40 миллионов евро (34.3 млн. фунтов).



18-летний итальянец нигерийского происхождения преимущественно играет левого защитника, но также способен закрыть ряд других позиций, включая полузащитника и вингера.



В прошлом сезоне Аанор утвердился основным игроком "Аталанты", приняв участие в 28 матчах Серии А. А в мае Онест был вызван в сборную Италии на товарищеские игры против Люксембурга и Греции.