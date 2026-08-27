"Юнайтед" может продать Лисандро Мартинеса

"Манчестер Юнайтед" задумывается о том, чтобы продать защитника Лисандро Мартинеса следующим летом.

Действующий контракт Мартинеса рассчитан до следующего лета и предусматривает опцию продления на 12 месяцев, которой "Юнайтед" готов воспользоваться — но в первую очередь для того, чтобы защитить трансферную стоимость Лисандро.



По информации talkSPORT, в коридорах Каррингтона есть ощущение, что Мартинесу нужно подтвердить свою физическую форму в этом сезоне, иначе Лисандро будет продан следующим летом.



К самоотдаче и мастерству Мартинеса, получившего прозвище "Мясник", никогда не было никаких вопросов, однако с момента своего перехода из "Аякса" четыре года назад Лисандро пропустил почти 80 матчей Премьер-Лиги из-за различных травм.



"Юнайтед" также вынужден учитывать контрактную ситуацию и возраст Мартинеса, ведь уже в январе защитнику сборной Аргентины исполнится 29.



Поэтому стартовавший сезон 2026/27 станет своего рода испытательным сроком для Мартинеса, который не попал в стартовый состав "Юнайтед" на матч первого тура Премьер-Лиги против "Халла" в минувшее воскресенье.