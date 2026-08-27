"Сити" обдумывает покупку Илимана Ндиайе

"Манчестер Сити" обдумывает приобретение нападающего "Эвертона" Илимана Ндиайе.

"Сити" задумался об укреплении атаки после того, как согласился отпустить Савиньо и Омара Мармуша в "Тоттенхэм". Первый уже оформил свой переход к "шпорам" стоимостью 85 миллионов фунтов, а второй вот-вот присоединится к лондонскому клубу на правах аренды с последующим выкупом.



По информации talkSPORT, на радаре у "Сити" находится Ндиайе, который ранее этим летом получил роскошное предложение от "Аль-Хиляля", но предпочел остаться в Премьер-Лиге.



Для приобретения 26-летнего сенегальца, забившего шесть голов и отдавшего три результативные передачи в 32 матчах прошлого сезона Премьер-Лиги, "Сити" пришлось бы раскошелиться примерно на 80 млн. фунтов.



При этом "Сити" все еще может столкнуться с конкуренцией со стороны "Арсенала", который рассматривает Ндиайе в качестве альтернативы Хулиану Альваресу из "Эвертона".