Светская хроника за четверг

Хулиан Альварес не собирается в "Арсенал". "Челси" определил замену Энцо Фернандесу. Рахиму Стерлингу грозит тюрьма. Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за четверг.

Нападающий "Атлетико" Хулиан Альварес, о котором мечтает "Арсенал", предпочитает остаться в Испании. (BBC)



Переход полузащитника "Арсенала" Майлса Льюис-Скелли в "Манчестер Юнайтед" крайне маловероятен. (Football Transfers)



"Юнайтед" обдумывает покупку 20-летнего защитника "Штутгарта" Финна Ельча. (Caught Offside)



"Челси" близок к покупке защитника "Аталанты" Онеста Аанора за 36 миллионов фунтов. (Sky Sport Italy)



"Челси" определил полузащитника "Борнмута" Алекса Скотта на замену Энцо Фернандесу. (The Sun)



Ранее этим летом "Борнмут" отклонил предложение "Челси" в 64 млн. фунтов по Скотту. "Вишенки" уверены, что Алекс останется. (Ben Jacobs)



Предложение в районе 90 млн. фунтов может заставить "Борнмут" задуматься о продаже Скотта, который также интересен "Ливерпулю", но бюджет "красных" не предусматривает покупку Алекса этим летом. (The Independent)



"Милан" готов начать переговоры с "Ливерпулем" о покупке полузащитника Харви Эллиотта. (Caught Offside)



"Астон Вилла" предлагает более 20 млн. фунтов за нападающего "Кристал Пэлас" Жан-Филиппа Матета, но "орлы" хотят 30 млн. фунтов. (The Telegraph)



"Ньюкасл" не собирается переплачивать за вингера "Лилля" Матиаса Фернандес-Пардо, чтобы не нарушить правила ФФП. (Daily Mail)



Предложение "Ноттингем Форест" в 6 млн. фунтов по правому защитнику "Фиорентины" Додо было отклонено. (Sky Sport Italy)



"Форест" обсуждает переход полузащитника "Коринтианса" Андре. (Daily Mail)



"Форест" договаривается о покупке вингбека "Сельты" Хави Руэды. (The Athletic)



"Лидс" и "Пэлас" интересуются защитником "Эвертона" Джейком О'Брайеном. (Football Insider)



"Тоттенхэм" и "Эвертон" хотят крайнего защитника "Пэлас" Даниэля Муньоса. (Pipe Sierra)



"Монако" сделал запрос насчет полузащитника "Тоттенхэма" Пап Матара Сарра. (The Telegraph)



Полузащитник "Вест Хэма" Джеймс Уорд-Проуз может вернуться в "Саутгемптон". (The Athletic)



Другое



С лета 2023 "Тоттенхэм" потратил более 1 млрд. евро на трансферы. (Amazon Prime)



Полузащитник "Тоттенхэма" Джеймс Мэддисон пропустит до двух недель с травмой плеча. (The Athletic)



Рой Кин и Мика Ричардс планируют закончить карьеру футбольного эксперта. (Daily Mirror)



Бывшему вингеру "Арсенала", "Сити", "Ливерпуля" и "Челси" Рахиму Стерлингу, устроившему автомобильную аварию, были предъявлены обвинения насчет опасного вождения и хранения "веселящего газа". Игроку грозит до двух лет тюрьмы. (The Telegraph)



Совладелец "Лидса" и "Рейнджерс" Джед Йорк был арестован в Огайо, попытавшись через Интернет снять проститутку, которая оказалась агентом под прикрытием. (BBC)