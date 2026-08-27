Жеребьевка 3-го раунда Кубка Лиги

Кубок Лиги В среду вечером состоялась жеребьевка 3-го раунда Кубка Лиги, и главным матчем этой стадии турнира станет противостояние "Ливерпуля" и "Тоттенхэма".

С 3-го раунда в борьбу за трофей вступают команды, которые в этом сезоне представляют Англию в еврокубках.

Помимо громкого по вывеске противостояния "Ливерпуля" и "Тоттенхэма", жребий свел "Манчестер Юнайтед" с "Брайтоном", "Манчестер Сити" — с "Норвичем", "Арсенал" — с "Ипсвичем", а "Челси" нужно преодолеть "Лутон", чтобы попасть на "Лидс".

Матчи 3-го раунда Кубка Лиги будут сыграны в течение двух недель, стартующих 7 и 14 сентября.

Жеребьевка 3-го раунда кубка Лиги

Кристал Пэлас — Мидлсбро
Манчестер Юнайтед — Брайтон
Манчестер Сити — Норвич
Сандерленд —Халл
Ипсвич — Арсенал
Ковентри — Астон Вилла
Борнмут — Линкольн
Ливерпуль — Тоттенхэм
Челси / Лутон — Лидс
Миллуолл — Ньюкасл
ФлитвудШеффилд Юнайтед
Эвертон — Вулверхэмптон
Лейтон ОриентБрэдфорд
РедингБрентфорд
ПитербороБарнсли
Вест Хэм — Фулхэм / Уимблдон





Метки жеребьевка, Кубок Лиги

Автор mihajlo   

Дата 27.08.2026 00:30

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