Жеребьевка 3-го раунда Кубка Лиги
В среду вечером состоялась жеребьевка 3-го раунда Кубка Лиги, и главным матчем этой стадии турнира станет противостояние "Ливерпуля" и "Тоттенхэма".
С 3-го раунда в борьбу за трофей вступают команды, которые в этом сезоне представляют Англию в еврокубках.
Помимо громкого по вывеске противостояния "Ливерпуля" и "Тоттенхэма", жребий свел "Манчестер Юнайтед" с "Брайтоном", "Манчестер Сити" — с "Норвичем", "Арсенал" — с "Ипсвичем", а "Челси" нужно преодолеть "Лутон", чтобы попасть на "Лидс".
Матчи 3-го раунда Кубка Лиги будут сыграны в течение двух недель, стартующих 7 и 14 сентября.
Жеребьевка 3-го раунда кубка Лиги
Кристал Пэлас — Мидлсбро
Манчестер Юнайтед — Брайтон
Манчестер Сити — Норвич
Сандерленд —Халл
Ипсвич — Арсенал
Ковентри — Астон Вилла
Борнмут — Линкольн
Ливерпуль — Тоттенхэм
Челси / Лутон — Лидс
Миллуолл — Ньюкасл
Флитвуд — Шеффилд Юнайтед
Эвертон — Вулверхэмптон
Лейтон Ориент — Брэдфорд
Рединг — Брентфорд
Питерборо — Барнсли
Вест Хэм — Фулхэм / Уимблдон
27.08.2026 00:30
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