В среду вечером состоялась жеребьевка 3-го раунда Кубка Лиги, и главным матчем этой стадии турнира станет противостояние "Ливерпуля" и "Тоттенхэма".

С 3-го раунда в борьбу за трофей вступают команды, которые в этом сезоне представляют Англию в еврокубках.



Помимо громкого по вывеске противостояния "Ливерпуля" и "Тоттенхэма", жребий свел "Манчестер Юнайтед" с "Брайтоном", "Манчестер Сити" — с "Норвичем", "Арсенал" — с "Ипсвичем", а "Челси" нужно преодолеть "Лутон", чтобы попасть на "Лидс".



Матчи 3-го раунда Кубка Лиги будут сыграны в течение двух недель, стартующих 7 и 14 сентября.



Жеребьевка 3-го раунда кубка Лиги



Кристал Пэлас — Мидлсбро

Манчестер Юнайтед — Брайтон

Манчестер Сити — Норвич

Сандерленд —Халл

Ипсвич — Арсенал

Ковентри — Астон Вилла

Борнмут — Линкольн

Ливерпуль — Тоттенхэм

Челси / Лутон — Лидс

Миллуолл — Ньюкасл

Флитвуд — Шеффилд Юнайтед

Эвертон — Вулверхэмптон

Лейтон Ориент — Брэдфорд

Рединг — Брентфорд

Питерборо — Барнсли

Вест Хэм — Фулхэм / Уимблдон