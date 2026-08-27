"Ньюкасл" купил Нико Гонсалеса у "Сити"

"Ньюкасл" подтвердил приобретение полузащитника "Манчестер Сити" Нико Гонсалеса за 52 миллиона фунтов, включая бонусы.

Гонсалес заключил с "Ньюкаслом" долгосрочный контракт и стал седьмым приобретением команды Маттиаса Яйссле в летнее трансферное окно. Выступать за "сорок" Нико будет под 6-м номером.



Гонсалес провел в "Сити" всего полтора года, прибыв на "Этихад" из "Порту" за 50 млн. фунтов в феврале 2025.



В течение этих полутора сезонов 24-летний испанец провел 59 матчей и забил четыре гола, выиграв Кубок Англии и Кубок Лиги, но полноценной заменой своему соотечественнику Родри, который в то время отсутствовал с травмой, так и не стал.



"Я очень рад оказаться в этом удивительном клубе. Я слышал только хорошее насчет клуба и города, поэтому я очень рад, что буду жить здесь и буду частью этого проекта".



"Я уже полюбил черно-белую футболку, и мне не терпится начать носить ее на поле за этот клуб".



"Мне довелось дважды сыграть за "Манчестер Сити" на "Сент-Джеймс Парк", и это было действительно тяжело. Атмосфера была удивительной, а фанаты такими страстными. Мне не терпится испытать это в качестве игрока домашней команды", — сообщил Гонсалес.



