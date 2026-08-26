2-й раунд Кубка Лиги. Матчи среды

"Тоттенхэм", "Ньюкасл" и "Эвертон" с успехом преодолели 2-й раунд Кубка Лиги, одолев соперников из Чемпионшипа.

Самую крупную победу этим вечером одержал "Тоттенхэм", который после неудачного старта в Премьер-Лиге отвел душу на "Чарльтоне". Дебютант "шпор" Савиньо своим голом после выхода на замену поспособствовал этому триумфу со счетом 5:1.



В то же время "Ньюкасл" одолел "Вест Бромвич" (3:2), а "Эвертон" камня на камне не оставил от "Престона" благодаря хе-трику Тьерно Барри (0:4).



Добавим, оставшиеся два матча 2-го раунда Кубка Лиги будут сыграны в четверг вечером.



"Тоттенхэм" — "Чарльтон" — 5:1 (2:0)



Голы: Мур 41, Соланке 45, Дансо 67, Савиньо 82, Дэвис 85 — Джонс 87.



"Тоттенхэм": Кински, Грей, Ван Хекке (Ван де Вен 64), Дэвис, Удоджи (Порро 65), Фернандеш, Бентанкур (Дансо 65), Тель (Уильямс-Барнетт 78), Бергвалл, Мур, Соланке (Савиньо 71).



"Ньюкасл" — "Вест Бромвич" — 3:2 (1:1)



Голы: Туре 38, Барнс 48, 81 — Прайс 19, 77 (пен).



"Ньюкасл": Жауэн, Дедич, Тиав, Ботман, Холл, Стер (Майли 65), Рэмси, Мерфи (Эланга 64), Уиллок (Висса 64), Туре (Барнс 45), Вольтемаде.



"Престон" — "Эвертон" — 0:4 (0:1)



Голы: Барри 25, 59, 70, Джонсон 72.



"Брэдфорд" — "Бернли" — 0:0 (0:0) победа "Брэдфорда" в серии пенальти — 4:2