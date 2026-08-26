"Пэлас" уводит Ордоньеса из под носа у "Виллы"
"Кристал Пэлас" уводит защитника бельгийского "Брюгге" Йоэля Ордоньеса из под носа у "Астон Виллы".
Всего лишь несколько недель назад стало известно, что "Вилла" вступила в переговоры по Ордоньесу, которого бирмингемский клуб рассматривал на замену проданному в "Арсенал" Эзри Конса.
Однако The Athletic удалось выяснить, что Ордоньес, по всей видимости, достанется "Пэлас", который возьмет 22-летнего игрока сборной Эквадора в аренду с обязательством по выкупу за 30 миллионов евро (25 млн. фунтов).
Ранее днем "Пэлас" арендовал у "Челси" Акселя Дисаси, но тот лишь заменил покинувшего клуб Максанса Лакруа. "Орлам" нужен еще один центральный защитник, который поможет команде Пьера Сажа справиться с травмой Чади Риада.
"Вилла" в свою очередь уже переключила внимание с Ордоньеса на Жан-Клера Тодибо из "Вест Хэма".
26.08.2026 21:00
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