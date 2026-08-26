"Пэлас" уводит Ордоньеса из под носа у "Виллы"

Хоэль Ордоньес "Кристал Пэлас" уводит защитника бельгийского "Брюгге" Йоэля Ордоньеса из под носа у "Астон Виллы".

Всего лишь несколько недель назад стало известно, что "Вилла" вступила в переговоры по Ордоньесу, которого бирмингемский клуб рассматривал на замену проданному в "Арсенал" Эзри Конса.

Однако The Athletic удалось выяснить, что Ордоньес, по всей видимости, достанется "Пэлас", который возьмет 22-летнего игрока сборной Эквадора в аренду с обязательством по выкупу за 30 миллионов евро (25 млн. фунтов).

Ранее днем "Пэлас" арендовал у "Челси" Акселя Дисаси, но тот лишь заменил покинувшего клуб Максанса Лакруа. "Орлам" нужен еще один центральный защитник, который поможет команде Пьера Сажа справиться с травмой Чади Риада.

"Вилла" в свою очередь уже переключила внимание с Ордоньеса на Жан-Клера Тодибо из "Вест Хэма".





Метки Астон Вилла, Брюгге, Кристал Пэлас, Ордоньес

Автор mihajlo   

Дата 26.08.2026 21:00

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  1. gidro-met 26.08.2026 21:01 # gidro-met
    Пэлас за день двух дефов исполнил : Дисс и Ордоньес

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