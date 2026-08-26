"Сандерленд" сделал предложение по аренде Грилиша

"Сандерленд" сделал предложение насчет аренды вингера "Манчестер Сити" Джека Грилиша.

Вернувшись после сезона аренды в "Эвертоне", Грилиш выходил на замену во втором тайме и в матче за Суперкубок Англии против "Арсенала", и против "Борнмута" в первом туре Премьер-Лиги.



Главный тренер "Сити" Энцо Мареска уже сказал, что Грилиш сможет играть в его команде, если будет этого заслуживать, но перспективы 30-летнего англичанина на "Этихад" все равно выглядят сомнительно.



Как сообщает The Athletic, "Сандерленд" выразил готовность взять Грилиша в аренду на сезон 2026/27 с частичным покрытием зарплаты.



"Сандерленд" также открыт к постоянному трансферу Грилиша следующим летом, когда у бывшего капитана "Астон Виллы" истекает контракт с "Сити".



Помимо Грилиша, "Сандерленд" также рассматривает вариант с вингером "Марселя" Игорем Пайшао, но пока не может договориться с клубом Лиги 1 о стоимости 26-летнего бразильца, забившего 12 голов в прошлом сезоне.