"Брентфорд" согласовал покупку Диуфа за 40 млн. фунтов

"Брентфорд" согласовал приобретение левого защитника "Вест Хэма" Малика Диуфа.

"Вест Хэм" только год назад приобрел Диуфа у пражской "Славии" за 19 миллионов фунтов. 21-летний сенегалец сыграл 34 матча в своем дебютном сезоне за "молотобойцев", отдав пять результативных передач.



И хотя "Вест Хэм" вылетел из Премьер-Лиги, Диуф произвел хорошее впечатление и теперь сможет продолжить карьеру в высшем английском дивизионе.



Как сообщает Sky Sports, "Вест Хэм" согласился отпустить Диуфа в "Брентфорд" за 40 миллионов фунтов, включая 5 млн. фунтов в виде бонусов. Теперь игрок, которого также хотел "Ноттингем Форест", направляется на медобследование к "пчелам".



Ранее днем "Брентфорд" также объявил о продаже центрального защитника Итана Пиннока в "Ковентри" за 6 млн. фунтов. 33-летний ямаец сыграл 216 матчей за "пчел" с момента своего перехода из "Барнсли" в 2019 году.