"Ливерпуль" сделал запрос насчет Исмаилы Сарра
"Ливерпуль" сделал запрос насчет нападающего "Кристал Пэлас" Исмаилы Сарра.
Если верить Sky Sports, "Ливерпуль" обратил свой взор на Сарра после того, как переговоры с "Брайтоном" насчет Янкубы Минте зашли в тупик.
"Брайтон" отклонил оба первых предложения "Ливерпуля" и, по слухам, оценивает Минте в 80 миллионов фунтов, которые "красные" заплатить никак не готовы.
Сарр является одной из нескольких альтернатив Минте, рассматриваемых "Ливерпулем", однако "Пэлас" не заинтересован в продаже 28-летнего сенегальца, чей контракт рассчитан до 2029 года.
Сарр пропустил матч первого тура Премьер-Лиги против "Эвертона". Таблоиды сообщали, что Исмаила отказался тренироваться и требует отпустить его в "Галатасарай", но на самом деле игрок просто травмирован в данный момент.
26.08.2026 18:00
Просмотров: 353
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила
Последние комментарии: