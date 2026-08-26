"Ливерпуль" сделал запрос насчет Исмаилы Сарра

"Ливерпуль" сделал запрос насчет нападающего "Кристал Пэлас" Исмаилы Сарра.

Если верить Sky Sports, "Ливерпуль" обратил свой взор на Сарра после того, как переговоры с "Брайтоном" насчет Янкубы Минте зашли в тупик.



"Брайтон" отклонил оба первых предложения "Ливерпуля" и, по слухам, оценивает Минте в 80 миллионов фунтов, которые "красные" заплатить никак не готовы.



Сарр является одной из нескольких альтернатив Минте, рассматриваемых "Ливерпулем", однако "Пэлас" не заинтересован в продаже 28-летнего сенегальца, чей контракт рассчитан до 2029 года.



Сарр пропустил матч первого тура Премьер-Лиги против "Эвертона". Таблоиды сообщали, что Исмаила отказался тренироваться и требует отпустить его в "Галатасарай", но на самом деле игрок просто травмирован в данный момент.