"Челси" обдумывает покупку Эмилиано Мартинеса

"Челси" рассматривает возможность приобретения голкипера "Астон Виллы" Эмилиано Мартинеса.

Изначально главный тренер "Челси" Хаби Алонсо и боссы лондонского клуба не планировали укреплять последний рубеж этим летом, сохраняя веру в Роберта Санчеса как первого номера.



Однако уже первый матч сезона — победа 2:3 над "Фулхэмом" — показал, насколько "Челси" уязвим в этой зоне. Оба своих гола подопечные Алонсо пропустили после ошибок Санчеса.



Как сообщает The Athletic, через своих представителей Мартинес сам предложил свои услуги "Челси", и сейчас боссы лондонского клуба обдумывают приглашение 33-летнего аргентинца.



Ранее в августе у Мартинеса сорвался переход в "Ювентус", а "Вилла" уже приобрела Дзиона Судзуки на роль основного голкипера, поэтому Эмилиано ищет себе новое пристанище на исходе летнего трансферного окна.



Мартинес сыграл 256 матчей за "Виллу" после своего перехода из "Арсенала" в сентябре 2020, в прошлом сезоне выиграв с командой Унаи Эмери Лигу Европы.