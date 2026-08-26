"Кристал Пэлас" арендовал Дисаси у "Челси"

"Кристал Пэлас" взял в аренду защитника "Челси" Акселя Дисаси до конца сезона 2026/27.

Дисаси поможет "Пэлас" справиться с потерей своего соотечественника Максанса Лакруа, который ранее этим летом был продан в "Челси" за 52 миллиона фунтов.



По информации Sky Sports, арендное соглашение по Дисаси не предусматривает опции или обязательства по выкупу, а значит следующим летом Аксель снова станет головной болью "Челси", где у него к тому время будет оставаться еще два года по контракту.



За плечами у Дисаси опыт 58 сыгранных в Премьер-Лиге матчей за "Челси", "Астон Виллу" и "Вест Хэм". Два последних клуба 28-летний француз также представлял, будучи арендованным у "синих".



"Этот клуб движется в очень хорошем направлении, поэтому, думаю, это было правильное место для меня", — сообщил Дисаси.