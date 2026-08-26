"Кристал Пэлас" арендовал Дисаси у "Челси"

Аксель Дисаси "Кристал Пэлас" взял в аренду защитника "Челси" Акселя Дисаси до конца сезона 2026/27.

Дисаси поможет "Пэлас" справиться с потерей своего соотечественника Максанса Лакруа, который ранее этим летом был продан в "Челси" за 52 миллиона фунтов.

По информации Sky Sports, арендное соглашение по Дисаси не предусматривает опции или обязательства по выкупу, а значит следующим летом Аксель снова станет головной болью "Челси", где у него к тому время будет оставаться еще два года по контракту.

За плечами у Дисаси опыт 58 сыгранных в Премьер-Лиге матчей за "Челси", "Астон Виллу" и "Вест Хэм". Два последних клуба 28-летний француз также представлял, будучи арендованным у "синих".

"Этот клуб движется в очень хорошем направлении, поэтому, думаю, это было правильное место для меня", — сообщил Дисаси.





Метки аренда, Дисаси, Кристал Пэлас, трансферы, Челси

Автор mihajlo   

Дата 26.08.2026 16:00

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  1. chelsea88 26.08.2026 16:54 # chelsea88
    Никчёмный гейклуб аснл опять дисаснули, могли бы урвать топаря.

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  2. sherlock2025 26.08.2026 16:16 # sherlock2025
    Бакайока №2 какая то ..

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  3. dembo 26.08.2026 16:05 # dembo
    А че по бабкам за.этого тюленя? Хоть лямов 5 за аренду сбрили?

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