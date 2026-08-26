"Сити" готовит предложение по Энцо Фернандесу

Энцо Фернандес "Манчестер Сити" готовится выдвинуть свое стартовое предложение о покупке полузащитника "Челси" Энцо Фернандеса.

Уже купив Эллиота Андерсона из "Ноттингем Форест" за 116 миллионов фунтов и Аюба Буадди из "Лилля" за 86 млн. фунтов, главный тренер "Сити" Энцо Мареска ищет еще одного полузащитника, к чему его подталкивает расставание с Бернарду Силвой, Родри и Тиджани Рейндерсом. Вдобавок Нико Гонсалес направляется в "Ньюкасл".

"Челси" осведомлен о сохраняющемся желании Марески, который покинул лондонский клуб в январе, воссоединиться с Фернандесом, хотя "Сити" и просрочил дедлайн для приобретения 25-летнего аргентинца по установленной цене в 120 млн. фунтов.

По информации BBC, в самое ближайшее "Сити" выдвинет свое предложение по Фернандесу, который в 2023 году был куплен "Челси" у "Бенфики" за 107 млн. фунтов.

Фернандес уже несколько месяцев не чувствует себя счастливым в "Челси", но попытки Энцо и его агента Хавьера Пасторе привлечь интерес "Реала" не увенчались успехом. В то же время игрок находится в хороших отношения с Мареской, который с недавних пор возглавляет "Сити".





Метки Манчестер Сити, Фернандес, Челси

Автор mihajlo   

Дата 26.08.2026 15:00

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  1. akado 26.08.2026 15:16 # akado
    Да он по сути и в схему- то не вписывается с 3 цз. Там нужны опз, цпз, а он лучше всего под напом действует, так что скучать не будем.

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  2. messi30 26.08.2026 15:13 # messi30
    КОРОЛИ!!!

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  3. sherlock2025 26.08.2026 15:05 # sherlock2025
    Пенсам самое время просить за этого нытика 150 лям

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  4. dembo 26.08.2026 15:04 # dembo
    Та давайте уже, зае6али тянуть!

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