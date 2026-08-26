"Сити" готовит предложение по Энцо Фернандесу

"Манчестер Сити" готовится выдвинуть свое стартовое предложение о покупке полузащитника "Челси" Энцо Фернандеса.

Уже купив Эллиота Андерсона из "Ноттингем Форест" за 116 миллионов фунтов и Аюба Буадди из "Лилля" за 86 млн. фунтов, главный тренер "Сити" Энцо Мареска ищет еще одного полузащитника, к чему его подталкивает расставание с Бернарду Силвой, Родри и Тиджани Рейндерсом. Вдобавок Нико Гонсалес направляется в "Ньюкасл".



"Челси" осведомлен о сохраняющемся желании Марески, который покинул лондонский клуб в январе, воссоединиться с Фернандесом, хотя "Сити" и просрочил дедлайн для приобретения 25-летнего аргентинца по установленной цене в 120 млн. фунтов.



По информации BBC, в самое ближайшее "Сити" выдвинет свое предложение по Фернандесу, который в 2023 году был куплен "Челси" у "Бенфики" за 107 млн. фунтов.



Фернандес уже несколько месяцев не чувствует себя счастливым в "Челси", но попытки Энцо и его агента Хавьера Пасторе привлечь интерес "Реала" не увенчались успехом. В то же время игрок находится в хороших отношения с Мареской, который с недавних пор возглавляет "Сити".