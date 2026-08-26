"Манчестер Сити" приобрел Буадди
"Манчестер Сити" официально подтвердил приобретение полузащитника французского "Лилля" Аюба Буадди.
Буадди подписал с "Сити" контракт до 2031 год и обошелся "горожанам" в 85.6 млн. фунтов, включая 81.4 млн. фунтов в виде бонусов.
Буадди стал четвертым новичком команды Энцо Марески этим летом после Эллиота Андерсона, Джереми Монга и Херонимо Рульи.
К своим 18 годам Буадди накопил солидный опыт, дебютировав на профессиональном уровне через три после своего 16-летия.
Буадди был основным игроком "Лилля" на протяжении двух последних сезонов, а также впечатлил своей игрой на Чемпионате Мира этим летом за сборную Марокко, которую он стал представлять после того, как на юношеском уровне выступал за Францию.
"Это очень особенный день для меня и моей семьи. Для меня "Манчестер Сити" — лучший клуб в мире. Оказаться здесь и иметь возможность называть себя игроком "Сити" — это мечта. Большую часть своей жизни я провел, упорно трудясь, чтобы стать как можно более классным игроком и достичь самой вершины в футболе".
"Я много лет наблюдал за "Сити", и я люблю их стиль игры. "Сити" всегда старается играть в качественный футбол. И они показали, что являются победителями. Это клуб ощущается как созданный для побед".
"Здесь состав мирового уровня, а Энцо — тренер топ-уровня. Мне не терпится сыграть на "Этихад", перед всеми этими болельщиками".
"Я должен еще многое улучшить. Мне только 18. Я доволен своим прогрессом к настоящему моменту, но я также знаю, что могу значительно прибавить. Несомненно, это лучшее место для меня, чтобы сделать это".
"Это клуб требует трофеев, и я постараюсь изо всех сил, чтобы мы сражались за каждый трофей", — сообщил Буадди.
26.08.2026 14:00
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Для такого не грех и гачибази станцевать
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Даже у буадди этого монобровь меньше, чем у чурки гоги Трофимова.
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КОРОЛИ!!!
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