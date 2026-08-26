Нападающий "Манчестер Сити" Омар Мармуш направляется на медобследование в "Тоттенхэм", который полностью согласовал его переход.

По информации Sky Sports, "Тоттенхэм" возьмет Мармуша в аренду до конца сезона 2026/27 с обязательством по выкупу за 60 миллионов фунтов.



Указанная сумма в 60 млн. фунтов состоит из гарантированной части в 50 млн. фунтов, а оставшиеся 10 млн. фунтов — это бонусы.



При этом "Айнтрахт" как бывший клуб Мармуша не получит никакой доли с этой сделки, вопреки слухам. "Сити" уже полностью выполнил свои финансовые обязательства перед клубом из Франкфурта, откуда Омар и прибыл в Манчестер за 59 млн. фунтов в январе 2025.



В "Тоттенхэме" 27-летний египтянин воссоединится с вингером Савиньо, который едва был куплен "шпорами" у "Сити" за 85 млн. фунтов.