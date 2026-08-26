"Брайтон" назначил цену в 80 млн. фунтов за Минте

Янкуба Минте "Брайтон" назначил цену в 80 миллионов фунтов за своего вингера Янкубу Минте, которого хочет приобрести "Ливерпуль".

К настоящему моменту "Брайтон" отклонил уже два предложения "Ливерпуля"по Минте, в размере 50 и 60 миллионов фунтов.

Существовали ожидания, что "Ливерпуль" предпримет третью попытку, а "Брайтон" будет готов отпустить 22-летнего гамбийца за 70 млн. фунтов.

Однако talkSPORT удалось выяснить, что "Брайтон" решил потребовать 80 млн. фунтов за Минте, а "Ливерпуль" так много потратить не готов.

Главный тренер "Ливерпуля" Андони Ираола все еще надеется обзавестись двумя новыми атакующими игроками в остатке летнего трансферного окна, одним из которых может стать Брадли Барколя из ПСЖ.





Метки Брайтон, Ливерпуль, Минте

Автор mihajlo   

Дата 26.08.2026 12:00

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  1. skydreams 26.08.2026 12:12 # skydreams
    200+ лямов фунтов за Минте и Барколя) пздц Ливер нагреют

    (ответить)

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