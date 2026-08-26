"Астон Вилла" обратилась насчет Кофана
"Астон Вилла" сделала запрос насчет нападающего леверкузенского "Байера" Кристиана Кофана.
На исходе летнего трансферного окна "Вилла" работает над несколькими вариантами по укреплению атаки, включая Николаса Джексона из "Челси", Жан-Филиппа Матета из "Кристал Пэлас" и Рафаэла Леау из "Милана".
Как сообщает The Athletic, также со стороны "Виллы" есть давний интерес к Кофану, которого бирмингемский клуб хотел еще до перехода Кристиана в "Байер" в 2025 году.
Установив контакт с коллегами из Леверкузена, "Вилла" обнаружила, что "Байер" не хочет продавать 20-летнего камерунца, который забил семь голов и отдал девять результативных передач в 44 матчах прошлого сезона.
26.08.2026 11:00
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